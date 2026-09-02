Танучий лід Арарату може розкрити таємниці тисячоліть: вчені розпочали унікальне дослідження

Вчені взяли перші зразки льоду на висоті понад 5000 метрів

Танучий лід Арарату може зберігати інформацію про події, що відбувалися в регіоні протягом тисячоліть. Як пише National Geographic, німецько-турецька група вчених досліджує льодовики гори, які через зміни клімату стрімко скорочуються.

Арарат – сплячий вулкан на кордоні Туреччини та Вірменії. Його вершина сягає 5137 метрів. Льодяний покрив гори вчені розглядають як своєрідний природний архів, здатний розповісти про зміни клімату та навколишнього середовища в минулому.

Як повідомляється, у липні 2026 року дослідники взяли перші зразки на висоті понад 5000 метрів. Вони також провели георадарні та сейсмічні дослідження. Георадар дозволяє визначити товщину льоду, особливості порід під ним та окремі шари, наприклад сліди давніх вулканічних вивержень. Сейсмічні вимірювання допомагають вивчити внутрішню структуру льодовика та гірських порід.

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Тепер вчені хочуть визначити місце, де зберігся найтовстіший і найдавніший безперервний шар льоду. Буріння крижаного керна планується провести під час наступної експедиції – вперше в історії досліджень Арарату.

Особливу цінність становлять бульбашки повітря, частинки пилу та інші речовини, ув’язнені в льоді. Вони можуть розповісти про склад атмосфери минулого, стародавні виверження вулканів, напрямок вітрів та зміни клімату.

Розташування Арарату є особливо важливим: гора знаходиться неподалік від Месопотамії, Кавказу та Анатолії – регіонів, що відіграли величезну роль в історії людської цивілізації.

Вчені сподіваються виявити сліди таких кліматичних періодів, як римський кліматичний оптимум і похолодання VI–VII століть, а також частинки, пов’язані зі стародавньою металургією та землеробством.

При цьому дослідники наголошують: попри легендарний зв’язок Арарату з історією Ноя, нинішня експедиція не шукає Ноїв ковчег. Її мета – дослідити лід і породи під ним, доки танення не знищило унікальні свідчення минулого.

Танучі льодовики відкривають останки людей, які зникли десятки років тому

Танення льодовиків в Альпах через глобальне потепління дедалі частіше розкриває жахливі знахідки. На льодовику Теодул поблизу Маттерхорна виявили останки німецького альпініста, який зник безвісти 37 років тому. ДНК підтвердила його особу. Поруч знайшли туристичне спорядження. Вчені зазначають, що відступ льодовиків регулярно оголює тіла людей, які загинули в горах десятиліття тому.

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