Не Samsung і не iPhone: цей смартфон визнали найкращим у світі

Головну нагороду отримав Xiaomi 17T Pro, а серед інших переможців опинилися моделі Honor, Oppo та Samsung.

Асоціація експертів з обробки зображень та звуку (EISA) оголосила переможців престижної премії сезону 2026–2027 років. Головну нагороду серед смартфонів отримав Xiaomi 17T Pro, який експерти відзначили за поєднання потужного обладнання, якісного дисплея, камер і тривалого часу автономної роботи.

EISA об'єднує спеціалізовані технологічні та споживчі видання з різних країн. Її експерти протягом року тестують різноманітні пристрої, після чого члени асоціації спільно голосують за найкращі продукти у своїх категоріях.

Цього року абсолютним переможцем у категорії смартфонів став Xiaomi 17T Pro. Особливу увагу експерти приділили його системі камер, екрану, апаратній частині та автономності.

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Окрему нагороду отримав складаний смартфон Honor Magic V6. Його визнали найкращим пристроєм у категорії складних смартфонів. Серед головних переваг моделі EISA назвала акумулятор, захист від води та пилу, дисплеї та продуктивність.

Ще одна нагорода дісталася Oppo Find X9 Ultra – смартфон відзначили за можливості у мобільній фотографії. Експерти EISA особливо виділили інноваційну систему камер, яка, на їхню думку, здатна стати альтернативою спеціалізованим камерам із потужним зумом.

Одразу дві нагороди отримала Samsung

Galaxy S26 Ultra став найкращим смартфоном зі штучним інтелектом. Експерти відзначили функції Now Brief, Now Nudge та Photo Assistant, який дає змогу редагувати зображення за допомогою голосових і текстових команд.

Також увагу привернули функції конфіденційності та системи безпеки, що використовують машинне навчання.

Другу нагороду Samsung отримала за навушники Galaxy Buds4 Pro. EISA відзначила їхнє вдосконалене активне шумозаглушення, яке адаптується до навколишнього середовища, а також систему на основі штучного інтелекту, що постійно аналізує умови довкола користувача та автоматично змінює налаштування.

Окремо експерти похвалили функцію, яка дає змогу миттєво пропускати звук сирен крізь шумозаглушення. Також навушники отримали високі оцінки за якість передачі голосу під час телефонних розмов.

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