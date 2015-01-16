ГПУ порушила справу щодо Королевської за фінансування сепаратистів

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Києві повідомив генпрокурор Віталій Ярема.

“Ми дійсно 4 дні тому зареєстрували кримінальне провадження і проводимо розслідування за фактом звернення народного депутата Ірини Геращенко”, - сказав Ярема, зауваживши, що зараз з цього приводу проводяться відповідні слідчі дії.

Читайте такожУ Донецькій області арештовано 103 підозрюваних в терористичній і диверсійній діяльностіЯк повідомляв УНІАН, раніше Геращенко направила запит у Генпрокуратуру з проханням перевірити причетність Королевської та екс-депутата Олександра Єфремова до фінансування бойовиків на сході України.