ГПУ порушила справу щодо Королевської за фінансування сепаратистів

13:59, 16 січня 2015
Політика
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Генеральна прокуратура України відкрила кримінальне провадження і перевіряє факти щодо причетності народного депутата від "Опозиційного блоку" Наталії Королевської до фінансування сепаратистів на сході України.

Королевську перевірять на фінансування тероризму / Фото УНІАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Києві повідомив генпрокурор Віталій Ярема.

“Ми дійсно 4 дні тому зареєстрували кримінальне провадження і проводимо розслідування за фактом звернення народного депутата Ірини Геращенко”, - сказав Ярема, зауваживши, що зараз з цього приводу проводяться відповідні слідчі дії.

Читайте такожУ Донецькій області арештовано 103 підозрюваних в терористичній і диверсійній діяльностіЯк повідомляв УНІАН, раніше Геращенко направила запит у Генпрокуратуру з проханням перевірити причетність Королевської та екс-депутата Олександра Єфремова до фінансування бойовиків на сході України.

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