Грицак пояснив, чому слідство не розголошує інформацію у справі Гандзюк

За словами Грицака, правоохоронці намагаються не надавати інформації, яка може зашкодити слідству.

Слідство не розголошує значну кількість інформації у справі вбивства Гандзюк, бо це може бути використано причетними до злочину особами.

Про це під час виступу у Верховній Раді заявив голова СБУ Василь Грицак, повідомляє ТСН.

"Шановні народні депутати, оприлюднення даних досудового розслідування не сприяє якості і швидкості внесення повної ясності у цю справу. Кажу вам це як оперативний співробітник з величезним досвідом роботи", - сказав він.

За словами Грицака, правоохоронці намагаються не надавати інформації, яка може зашкодити слідству. Дані про стан справ щодо вбивства Гандзюк можуть бути використані тими, хто вчинив злочин.

Довідка УНІАН. 31 липня в Херсоні невідомий вилив сірчану кислоту в обличчя керуючої справами Херсонської міськради Гандзюк. Інцидент стався біля під'їзду її будинку. Жінку з хімічним опіком понад 30% тіла госпіталізували. Гандзюк перебувала на лікуванні в Київському міському опіковому центрі.

Читайте такожУ замовленні вбивства Гандзюк підозрюють 12 осіб - Луценко

Поліція кваліфікувала напад на чиновницю як замах на вбивство, вчинений з особливою жорстокістю. За підозрою в участі або співучасті в замаху на вбивство Гандзюк були затримані шестеро осіб. У серпні з-під варти звільнили одного з підозрюваних Миколу Новікова в зв'язку з відсутністю в його діях складу злочину. Під домашній арешт були відправлені троє підозрюваних в нападі - В'ячеслав Вишневський, Володимир Васянович і Віктор Горбунов. Ймовірний організатор замаху Сергій Торбін перебуває під вартою, востаннє строк його арешту продовжили до 3 грудня. Також під арештом перебуває Микита Грабчук.

В межах повноважень поліція допитала як свідків 367 осіб, призначила 21 судову експертизу, провела 9 обшуків, 4 слідчих експерименти, 26 оглядів, 100 негласних слідчих дій відносно 31 особи.

4 листопада Катерина Гандзюк померла.

5 листопада у прес-службі МВС повідомили, що поліція передала справу щодо виконавців нападу на Гандзюк до СБУ.

Раніше правозахисні і громадські організації оприлюднили відкрите звернення з вимогою публічного звіту про розслідування справи Гандзюк. Вони вимагають відставки генпрокурора Луценка і міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Сьогодні, 6 листопада, Луценко заявив, що подає у відставку.