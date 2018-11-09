Клімкін пояснив, для чого Росії потрібні псевдовибори на окупованому Донбасі

Глава МЗС вважає, що Росія хоче перетворити окупований Донбас на своєрідного «троянського коня» для знищення України.

Міністр закордонних справ Павло Клімкін заявляє, що псевдовибори на окупованому Донбасі, які Росія призначила на 11 листопада, потрібні їй для фрагментації та послаблення України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава МЗС сказав журналістам.

«Росіяни вже мають окупаційні адміністрації, які відповідальні за все, покладаючись на військову силу, військову і гібридну агресію проти України», - заявив Клімкін.

При цьому він висловив переконання, що проведення Росією ще одних бутафорських «вибори» на Донбасі ні для кого не матимуть жодного сенсу, окрім самої РФ.

«Оскільки уся ідея Росії полягає не у тому, щоб турбуватися про Донбас, а взагалі не турбуватися про нього. Уся ідея полягає у зловживанні Донбасом для дестабілізації України, легітимізації російської окупації Донбасу, і щоб ще сильніше заштовхнути його в Україну як своєрідного «троянського коня» для фрагментації України, послаблення України, і щоб взагалі не було незалежної, вільної, демократичної та європейської України», - наголосив міністр.

Читайте такожВибори без вибору: журналісти розповіли про нову маріонетку Кремля на окупованому Донбасі

При цьому глава МЗС нагадав позицію України, яка полягає у розгортанні справжньої міжнародної миротворчої місії ООН, яка включатиме поліцейський компонент та міжнародну адміністрацію.

Також він висловив переконання, що міжнародна спільнота має допомогти Донбасу повернутися до нормального життя та повернутися у вільну, незалежну і європейську Україну.

За словами Клімкіна, ідея проведення Росією незаконних виборів на Донбасі в дні 100-річчя завершення першої світової війни є ще однією провокацією.

Як повідомляв УНІАН, на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей на 11 листопада призначені так звані «позачергові вибори голів «ДНР» і «ЛНР» і так званих «депутатів парламентів».

В ЄС і США заявили, що призначення «виборів» у так званих «ЛНР» і «ДНР» є порушенням Мінських домовленостей.

Своєю чергою прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив про «надзвичайну важливість» того, хто очолить окупаційні адміністрації тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей після псевдовиборів 11 листопада. Він стверджує, що так звані «вибори» ватажків «ДНР» і «ЛНР» і так званих «депутатів парламентів» не суперечать Мінським угодами.

Міністр закордонних справ України Клімкін сьогодні, 9 листопада, заявив, що у зв’язку з проведення цих псевдовиборів Європейський Союз запроваджує санкції проти їхніх організаторів.