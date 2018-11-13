Україна ініціювала позачергове засідання ТКГ через "вибори" на Донбасі

За словами Геращенко, українська сторона наполягає на тристоронньому форматі переговорів - за участі України, Російської Федерації та ОБСЄ.

Україна ініціювала позачергове засідання трьохсторонньої контактної групи через проведення фейкових «виборів» на Донбасі, ОБСЄ підтримала пропозицію.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко.

«Українська сторона в ТКГ направила офіційну ноту з пропозицією провести позачергове засідання групи у зв‘язку з проведенням фейкових «виборів» на Донбасі», - написала вона.

Геращенко уточнила, що українська сторона наполягає на тристоронньому форматі переговорів - за участі України, Російської Федерації та ОБСЄ.

«Наразі вже маємо відповідь від представників ОБСЄ, які підтримують ініціативу і готові в будь-який момент зібрати засідання, тобто, 2 сторони ТКГ - Україна і ОБСЄ готові до зустрічі. РФ - мовчать, жодної відповіді, видно, в угарі святкують «результати» маріонеточних виборів», - додала перший заступник голови Ради.

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На думку Геращенко, псевдовиборами ватажки намагалися легітимізувати «республіки» та посилити заклики від Москви і їх представників в Україні до прямих переговорів Києва з Донецьком і Луганськом. Окрім цього, вони намагалися дестабілізувати безпекову і політичну ситуацію на фронті напередодні президентських виборів в Україні, а також дискредитувати «нормандський формат» і мінський процес.

«РФ прагне розірвати мінські угоди чужими руками, спровокувати повну дискредитацію мирних переговорів, зірвати їх, знищити мінський процес, бо це означає закінчення таких болісних санкцій», - підсумувала Геращенко.

Як повідомляв УНІАН, в самопроголошених «ДНР і «ЛНР» 11 листопада проходило «голосування» на так званих «виборах» «глав народних республік» і «депутатів народних рад».

Міжнародне співтовариство виступило із засудженням псевдовиборів. У Європейському Союзі, США, Японії заявили, що проведення «виборів» в ОРЛДО є порушенням Мінських домовленостей.

Президент України Петро Порошенко заявив, що фейкові «вибори» на Донбасі ніким не будуть визнані, а Росія понесе відповідальність за їх проведення.