Жодної заборони на участь Філарета у виборах голови помісної церкви немає і не може бути – УПЦ КП

Відповідну інформацію у Київському патріархаті назвали «черговим інформаційним вкиданням» Москви.

Жодної заборони на участь Патріарха Філарета у виборах глави Української автокефальної православної церкви з будь-якого боку немає.

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Таку заяву у Facebook зробив архієпископ УПЦ Київського патріархату Євстратій Зоря, коментуючи відповідну інформацію, озвучену керуючим справами УПЦ Московського патріархату, митрополитом Бориспільським і Броварським Антонієм.

За словами Євстратія, Філарет протягом років був головною мішенню боротьби Москви проти автокефалії Української Церкви.

«Тому зовсім не дивно, що в час, коли Святійший Вселенський Патріарх Варфоломій та Президент України Петро Порошенко підписали у Вселенській Патріархії документ, яким гарантовано і безпосередньо наближено момент отримання Українською Церквою Томосу про автокефалію - Москвою робиться чергове інформаційне вкидання. Його явна мета - ускладнити ситуацію, посіяти суперечки, перешкодити процесу, що зараз підходить до успішного завершення», - зазначив він.

Архієпископ наголосив, що процес підготовки до Об‘єднавчого Собору триває, попри усі труднощі і протидію.

«Бути кандидатом чи ні, тобто погодитися прийняти висунення чи відмовитися - особисте канонічне та статутне право Патріарха Філарета. Жодної заборони на висунення з будь-якої сторони немає і не може бути. Є обмін думками як частина нормального процесу, спрямованого до досягнення спільної мети - кращого майбутнього для Церкви в Україні», - вказав Євстратій.

Він також підкреслив, що сам виборчий процес і висунення кандидатур відбуваються лише на Соборі, отже всі розмови до Собору відбуваються в контексті обговорення можливостей.

Раніше митрополит Антоній висловив думку, що глави УПЦ Київського патріархату Філарет і Української автокефальної православної церкви (УАПЦ) Макарій “не зможуть” брати участь у виборах на вищу посаду української автокефальної церкви.

За його словами, є інформація про відповідний лист з Фанара (квартал в Стамбулі, де розташовується резиденція Константинопольського патріарха, - ред.), спрямований в Київський патріархат і УАПЦ.