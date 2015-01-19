В Харкові проводять антитерористичні заходи

Здійснюються екстрені антитерористичні заходи.

Про спільне повідомлення голови СБУ Валентина Наливайченка і міністра внутрішніх справ Арсена Авакова на своїй сторінці в Фейсбук написав радник голови СБУ Маркіян Лубківський.

"Голова СБУ і Міністр внутрішніх справ у зв'язку з вибухом у Харкові повідомляють про створення окремого штабу, до якого увійшли представники СБУ, МВС та співробітники прокуратури. У місті Харкові оголошено спецоперацію з розшуку та затримання правопорушників. Здійснюються екстрені анти-терористичні заходи. Ми просимо усіх зберігати спокій і витримку", - йдеться у повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 19 січня, близько 18:50 неподалік будівлі Московського районного суду Харкова стався вибух. Внаслідок вибуху були травмовані 12 осіб. Усім їм була запропонована госпіталізація.

Перед вибухом у суді закінчилося засідання у справі проукраїнського активіста, учасника АТО Михайла Соколова, якого обвинувачують у незаконному зберіганні зброї. На судовому засідання у цій справі були присутні активісти «Правого сектору», які підтримують Соколова.

Попередня кваліфікація злочину – терористичний акт.