Страсбурзький суд 22 січня оприлюднить рішення за позовом Тимошенко

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на прес-службу Ради Європи.

"Рішення у справі №65656/12 (справа Тимошенко №2) буде оприлюднене письмово", - зазначили в прес-службі ЄСПЛ.

За практикою суду, дата оприлюднення рішення визначається лише після того, як воно узгоджене судом, а також завершене його документальне оформлення.

Як відомо, підсудна Тимошенко в 2011 році звернулася до ЄСПЛ з двома скаргами, звинувачуючи владу у її політичному переслідуванні. Рішення щодо першої з них було винесене в 2013 році. Суд встановив, що арешт Тимошенко був незаконним, однак за деякими пунктами відхилив скаргу української опозиціонерки.

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У другій, головній скарзі Тимошенко оскаржує рішення суду в цілому.

Вона стверджує, що українська влада порушила низку статей конвенції з захисту прав людини. Зокрема, позивачка стверджує що режим Януковича порушив її право на чесний суд, застосував щодо неї незаконне покарання, порушив статті конвенції про заборону тортур, про повагу до приватного життя, про свободу слова, а також двічі покарав її за одним звинуваченням.