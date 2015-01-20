Порошенко запевняє, що спілкується з Путіним щонайменше раз на два тижні

Про це він сказав в інтерв’ю The Wall Street Journal.

"Щиро кажучи, я намагаюсь підтримувати діалог", - сказав Порошенко, зазначивши, що з Путіним у нього телефонні розмови трапляються "щонайменше один раз на два тижні".

"Мені здається, що українське питання є дуже емоційним для нього", - продовжив Порошенко, висловлюючи переконання, що розвиток діалогу з російським президентом є необхідним.

Читайте такожРосія розмістила в Криму найсучаснішу зброю, яка у неї є - ЧубаровПри цьому глава держави зазначив: "Якщо ви спитаєте, чи я довіряю йому? Моя відповідь буде: ні! І якщо ви спитаєте, чи довіряю є Європейському Союзу? Моя відповідь буде: так!".

Разом з тим, Порошенко додав, що якщо говорити про цілі Путіна, які той переслідує, то краще запитати російського президента особисто про це, але водночас президент України підкреслив, що територіальна цілісність держави для нього є найвищим пріоритетом разом з досягненням миру на сході України.

Порошенко наголосив, що під час розмов з Путіним питання про Крим постійно перебуває на порядку денному, і воно не може мати жодних компромісів.

Окремо, президент підтвердив, що на сході України, за даними розвідки, перебувають від 8 тис. до 9,5 тис. російських солдат.

Порошенко наполягає, що не може бути військового вирішення ситуації на сході України. "Тому що Росія має армію у кількості 1 млн 200 тис. осіб. Вона є найсильнішою армією на континенті і, хто знає, можливо однією з найсильніших армій у світі", - сказав Порошенко і запевнив, що Україна готова до захисту своєї території.