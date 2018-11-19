В Азовському морі ФСБ затримала катер з українськими рибалками - ЗМІ

Його затримали і доставили в порт Ейська. У моторному катері були виявлені понад 240 кілограм риби.

Російські прикордонники затримали в Азовському морі український рибальський катер за порушення правил рибальства.

У повідомленні ФСБ Росії по Краснодарському краю говориться, що "іноземне маломірне судно було виявлене в районі Ейської коси". Про це повідомляє "Радіо Свобода".

"Його затримали і доставили в порт Ейська. У моторному катері були виявлені понад 240 кілограм риби, включаючи 17 особин забороненого до вилову судака, а також десяток сіток. Улов, що перебував на борту, та заборонені знаряддя промислу були вилучені", - сказано в повідомленні.

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Капітан затриманого судна притягнутий світовим судом Ейська до адміністративної відповідальності. Йому призначено штраф у сумі 5 тисяч рублів. Крім цього, за рішенням суду конфісковано сам катер.

Раніше повідомлялося, що в Росії загрожують "за хвилини" закрити Азовське море для українських суден.