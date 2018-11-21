В управлінні ДФС у Чернівецькій області проходять обшуки

Правоохоронці перевіряють інформацію про причетність посадових осіб ГУ ДФС області до незаконних схем ухилення від сплати податків.

Генеральна прокуратура та Служба безпеки України проводять обшуки у Головному управлінні Державної фіскальної служби в Чернівецькій області.

Про це повідомили у Відділ зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генпрокуратури.

"Генеральною прокуратурою України спільно з ГУБКОЗ СБ України проводиться низка обшуків у службових приміщеннях ГУ ДФС в Чернівецькій області та Чернівецької митниці. Вказані заходи зумовлені необхідністю перевірки інформації щодо причетності посадових осіб зазначених органів до незаконних схем ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах під час експорту «горіхів волоських»", - йдеться в повідомленні.

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У ГПУ зазначили, що цього року на території Вінницької області було знешкоджено злочинну організацію, учасники якої, використовуючи аналогічні схеми з експорту горіхів, завдали збитків державі на суму понад 300 млн грн. Наразі триває досудове розслідування, начальнику ГУ ДФС у Вінницькій області, його першому заступнику, а також підконтрольним керівникам суб’єктів господарювання повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 364, ч.ч. 3, 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК України.

Раніше на Волині повідомили про підозру у злочині двом посадовим особам митних постів Волинської митниці, які завдали збитків державі на суму 7 млрд грн.