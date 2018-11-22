МЗС Росії закликав Євросоюз «не драматизувати обстановку» в Азовському морі

В МЗС РФ стверджують, що затримання російськими прикордонниками суден, що прямують до портів України, «здійснюється відповідно до чинного законодавства».

МЗС Росії закликав Європейський Союз «не драматизувати обстановку» в Азовському морі і «враховувати реалії, що склалися в регіоні».

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це на брифінгу в Москві сказала офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова.

«За завісою про якусь мілітаризації Азовського моря українська влада цілеспрямовано нагнітає в регіоні напруженість. У Києві з бравадою заявляють про створення військово-морської бази в Бердянську, заявляють про намір в односторонньому порядку порушуючи міжнародне право, провести лінію розмежування в Азовському морі. Звучать думки про залучення в регіон потенціалу НАТО», - заявила Захарова.

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«Єесівським партнерам слід мати на увазі, що така поведінка Києва не може не позначатися на ситуації в регіоні і як наслідок - профілактичних заходах, які застосовуються нами з метою забезпечення безпеки російських громадян і об'єктів стратегічної інфраструктури, зокрема, Кримського моста», - сказала вона.

За словами Захарової, щодо цієї споруди (мосту) висловлювалися погрози не тільки з боку «маргінальних сил, а й політиків цієї держави».

Захарова вважає, що у ЄС немає підстав «йти на поводу прихильників конфронтації в Києві і штучно драматизувати обстановку в регіоні».

«Виходимо з того, що дії ЄС носитимуть відповідальний транспарентний характер, відповідатимуть нормам міжнародного права і принципам європейської безпеки і враховуватимуть статус Азовського моря і реалії, що склалися», - сказала Захарова.

Вона стверджує, що затримання російськими прикордонниками суден, що прямують у порти України, «здійснюється відповідно до чинного законодавства».

За даними МЗС Росії, у квітні-жовтні 2018 року було «доглянуто» 720 суден, що прямують в українські порти або з них.

Захарова заявила, що простій суден пов'язаний з «особливим порядком плавання Керч-Єнікальським каналом». «Цей порядок зумовлений габаритами каналу, складними метеорологічними і навігаційними умовами і передбачає обов'язкову лоцманську проводку», - зазначила вона.

Як повідомляв УНІАН, 12 жовтня президент України Петро Порошенко ввів у дію рішення РНБО «Про невідкладні заходи щодо захисту національних інтересів на півдні і сході України, в Чорному та Азовському морях і Керченській протоці».

У рішенні РНБО відзначається, що, розглянувши загрози національній безпеці на півдні і сході України, в акваторії Чорного і Азовського морів і Керченській протоці, обумовлені агресивними діями РФ, Рада нацбезпеки і оборони констатувала наявність умов, які можуть призвести до критичної дестабілізації економічної та суспільно-політичної ситуації, морської блокади узбережжя України.

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Кабінету міністрів доручено створити міжвідомчий координаційний орган, який має узагальнити правову позицію з питання підготовки консолідованої претензії України до Росії з приводу міжнародно-правової відповідальності РФ за збройну агресію проти України.

19 листопада високий представник Євросоюзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Федеріка Могеріні заявила, що Рада ЄС на рівні міністрів закордонних справ країн - членів Євросоюзу закликає Росію припинити обмежувати судноплавство в Азовському морі і Керченській протоці.

За словами Могеріні, в ЄС готують «цілеспрямовані заходи» у відповідь на ситуацію в Азовському морі.

Вона зазначила, що на міністерській зустрічі була висловлена стурбованість діями РФ в Азовському морі. Як сказала Могеріні, дії Росії «завдають шкоди не тільки українській економіці», оскільки під затримання і перевірки потрапляє велика кількість судів під прапорами країн Євросоюзу.