У Росії заявили, що не визнають "одностороннє" встановлення кордону Україною в Азовському морі

У РФ вважають, що перевірки суден в Азово-Керченській акваторії, які здійснюються береговою охороною Прикордонної служби ФСБ Росії, є обгрунтованими і правомірними.

Росія не визнає одностороннє встановлення Україною кордону в Азовському морі.

Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ Росії, текст якого має УНІАН.

«Всупереч заявам Києва і Брюсселя, Росія не нарощує військову присутність в Азовському морі. Дислоковані там сили переважно використовуються для охорони Кримського моста», - заявили в МЗС Росії.

При цьому стверджується, що водночас дії України, яка оголосила про створення військово-морської бази в Бердянську і систематично закриває окремі райони Азовського моря для проведення артилерійських стрільб, саме й спрямовані на мілітаризацію Азовського моря.

«Російська Федерація відкрита до конструктивного діалогу щодо ситуації в Азовському морі і хотіла б застерегти Україну від спроб, що суперечать міжнародному праву, переглянути нинішній статус Азовського моря як внутрішніх вод двох країн. У зв'язку з цим закликаємо Київ утриматися від будь-яких авантюр, спрямованих на одностороннє встановлення державного кордону в Азовському морі, який Росія не визнає», - заявили у відомстві.

Російська Федерація попереджає, що відповідальність за можливе подальше загострення ситуації в Азово-Керченській акваторії лягає на Україну і держави, що підтримують її провокативні дії.

При цьому заявляється, що чергове нагнітання напруженості між Росією і Україною перешкоджає відновленню двосторонніх відносин, суперечить інтересам регіональної та міжнародної безпеки.

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Зазначається, що Росії шкода, що конфронтаційний курс Києва на дестабілізацію російсько-українських зв'язків знаходить підтримку у ряду держав, включаючи країни-члени Європейського союзу.

«Росія рішуче відкидає будь-які звинувачення на свою адресу щодо агресивних і незаконних дій в Азовському морі і Керченській протоці. З моменту возз'єднання Республіки Крим та м. Севастополя з Росією, ці території є невід'ємною частиною Російської Федерації, яка відповідно до міжнародного права здійснює свій суверенітет, суверенні права і юрисдикцію в морських просторах, що прилеглі до Кримського півострова. Проведені там заходи відповідають міжнародному праву, спрямовані на забезпечення національної безпеки та адекватні загрозам, що йдуть від екстремістів, зокрема українських, на адресу Росії», заявили у відомстві.

Наголошується, що перевірки суден в Азово-Керченській акваторії, які здійснюються береговою охороною Прикордонної служби ФСБ Росії, є обгрунтованими і правомірними. Збільшення їх числа з квітня 2018 року викликано посиленням заходів безпеки в Керченській протоці в зв'язку з введенням в експлуатацію першої черги Кримського моста, а не бажанням чинити політичний чи економічний тиск на Україну, як це намагаються представити в Києві, Вашингтоні та Брюсселі.