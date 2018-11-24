Не треба шукати "лапті" чи балалайку: у МінТОТ назвали простий спосіб виявлення проросійських сил в Україні

Будь-яка політична сила, яка виступає проти євроатлантичної інтеграції України, є проросійською, вважає Георгій Тука.

Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука заявив, що проросійські сили в Україні повторюють тези Кремля.

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Про це він заявив в ефірі "Прямого".

"За якими ознаками можна визначити, чи прокремлівська сила чи ні? Ну звісно річ, що шукати лапті чи балалайку у когось в руках наївно. Для того, щоб розуміти проросійська сила чи ні, варто згадати, які генеральні тези щодо України генерують президент РФ та міністр МЗС пан Лавров", - сказав Тука.

"Одна з найголовніших тез щодо Донбасу – це інтеграція цих територій за умови федералізації з правом вето на прийняття зовнішньополітичних – НАТО в дужках, та зовнішньоекономічних – ЄС в дужках, питаннях. Зрозуміло. Генеральна лінія Кремля – заблокувати рух України в бік ЄС та НАТО. Отже будь-яка політична сила, яка виступає проти цього напрямку, вона є проросійською", - додав урядовець.