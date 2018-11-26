Вибори будуть, воєнний стан не означає їх автоматичного скасування - Ірина Геращенко

Перший віце-спікер Верховної Ради наголошує, що вибори буде проведено.

Перший заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко зазначає, що воєнний стан "не означає автоматичного скасування виборів".

Про це вона написала на свой сторінці у Facebook.

"Вибори будуть. Воєнний стан не означає автоматичного скасування виборів. Порошенко точно не боїться Путіна. Виборів тим більше не боїться. Й конкурентів - опонентів - і поготів", - зазначила депутат у своєму дописі, коментуючи деякі думки про те, що начебто усе це робиться для того, аби виборів не було.

Як повідомляв УНІАН, вранці 25 листопада Росія за допомогою танкера, що "сів на мілину", блокувала прохід в Керченську протоку українському буксиру "Яни Капу" і двом катерам "Бердянськ" і "Нікополь", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря. У командуванні ВМС зазначили, що про намір здійснювати перехід заздалегідь було проінформовано відповідно до міжнародних норм з метою забезпечення безпеки судноплавства.

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Однак прикордонний корабель РФ "Дон", всупереч Конвенції ООН з морського права і договору між Україною і Російською Федерацією про співробітництво у використанні Азовського моря і Керченської протоки, протаранив український рейдовий буксир, в результаті чого пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, втрачено рятувальний плотик.

Росія ж заявляє, що українські кораблі "неправомірно" зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ. У ФСБ стверджують, що у них не було заявки на проходження кораблів і до графіка проходження через Керченську протоку їх не було включено.

В командуванні ВМС України заявили, що відповідно до статей 17, 38 Конвенції ООН з морського права та статті 2 Договору між Україною та РФ про співробітництво у використанні Азовського моря та Керченської протоки, військові кораблі України користуються свободою судноплавства, а тому можуть здійснювати прохід через Керченську протоку у будь-який час за умови дотримання безпеки судноплавства.

За інформацією начальника Генштабу ЗСУ Віктора Муженка, не отримавши до 17:00 інформацію щодо можливості проходу через протоку, кораблі ВМС України прийняли рішення повертатися в пункт постійного базування - в Одесу. "При проході кораблів із зони очікування до пункту постійного базування, десь на відстані 13-14 миль від узбережжя Криму, в районі 40 кілометрів на південний схід від Керчі, кораблі, які супроводжувалися судами і кораблями РФ, були обстріляні, заблоковані і по них було застосовано озброєння на ураження", - розповів Муженко. Шестеро українських військовослужбовців дістали поранення.

На засіданні РНБО було прийняте рішення пропонувати запровадити воєнний стан в Україні строком на 60 діб для створення умов з відсічі збройної агресії.

Голова ВР Андрій Парубій повідомив, що скликає позачергове засідання парламенту через агресію Російської Федерації біля Керченської протоки на сьогодні, 26 листопада, на 16:00.