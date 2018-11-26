ВМС: військові кораблі України мають право вільного проходу через Керченську протоку

Командувач Військово-морських сил України Ігор Воронченко наголошує, що відповідно до двосторонньої угоди Азовське море є внутрішніми водами України та Росії, тому військові та торговельні кораблі цих держав мають право вільного проходу через Керченську протоку.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це адмірал повідомив під час прес-підходу керівництва МЗС та ВМС ЗСУ у зв’язку з черговим актом агресії Росії проти України сьогодні у Києві.

«Відповідно до угоди між Україною та Росією Азовське море є внутрішніми водами обох держав, і Керченську протоку військові та торговельні кораблі цих держав проходять вільно», - заявив Воронченко.

Проте, за словами командувача ВМС, «ми передбачили усі вірогідні варіанти, і ми заздалегідь повідомили, що ми будемо проходити 12-мильну зону і будемо проходити через протоку – дайте нам місце якірної стоянки, щоб очікувати чергу на проходження через протоку».

Як повідомляв УНІАН, вранці 25 листопада Росія за допомогою танкера, що "сів на мілину", блокувала прохід в Керченську протоку українському буксиру "Яни Капу" і двом катерам "Бердянськ" і "Нікополь", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря.

Згодом під час проходження кораблів із зони очікування до пункту постійного базування, десь на відстані 13-14 миль від узбережжя Криму, в районі 40 км на південний схід від Керчі, українські кораблі, які супроводжувалися суднами РФ, були обстріляні, заблоковані і по них було застосовано озброєння на ураження. Шістьох українських військовослужбовців поранено, решта членів екіпажів потрапили у полон.

За словами командувача Військово-морських сил України, три українських судна, які зрештою захопила Росія в Чорному морі, переслідували 10 кораблів Чорноморського флоту та ФСБ РФ. Всі вони зараз знаходяться у Керчі, 23 моряка перебувають в полоні, троє з них – у лікарні.