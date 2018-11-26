Єврокомісар Ган закликав Росію негайно звільнити захоплені українські судна і екіпаж

Також він закликав РФ створити безперешкодні умови для проходження суден Керченською протокою.

Комісар Євросоюзу з питань європейської політики сусідства та переговорів з розширення Йоганнес Ган закликав Російську Федерацію негайно звільнити захоплені українські судна та екіпаж у Керченській протоці.

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Про це єврокомісар повідомив у "Твіттері". "Події в Азовському морі є неприйнятними. Росія має негайно звільнити судна та екіпаж, забезпечити медичною допомогою поранених українських військовослужбовців. Керченська протока має бути знову відкритою, щоб створити можливість для безперешкодного проходження усіх суден. Важливо негайно знизити напруження", - наголосив Ган.

Як повідомляв УНІАН, вранці 25 листопада Росія за допомогою танкера, що "сів на мілину", блокувала прохід в Керченську протоку українському буксиру "Яни Капу" і двом катерам "Бердянськ" і "Нікополь", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря.

Згодом під час проходження кораблів із зони очікування до пункту постійного базування, приблизно на відстані 13-14 миль від узбережжя Криму, в районі 40 км на південний схід від Керчі, українські кораблі, які супроводжувалися суднами РФ, були обстріляні, заблоковані і по них було застосовано озброєння на ураження. Шістьох українських військовослужбовців поранено, решта членів екіпажів потрапили у полон.

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