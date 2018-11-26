Політдиректори "нормандської четвірки" обговорили захоплення Росією українських суден - Клімкін

Глава українського зовнішньополітичного відомства подякував французьким та німецьким колегам за підтримку України та жорстку позицію щодо РФ.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що в рамках консультацій "нормандської четвірки" на рівні політичних директорів міністерств закордонних справ України, Німеччини, Франції та РФ, що сьогодні відбулися у Берліні, обговорювалось захоплення Росією українських суден.

Про це глава українського зовнішньополітичного відомства повідомив у мікроблозі Twitter.

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"В Берліні політдиректори "нормандської четвірки" мали широкий спектр тем для обговорення: вчорашні події у Чорному морі і миротворці на Донбасі. Дякую нашим французьким та німецьким (колегам) за підтримку і жорстку позицію. А Росія - традиційно безнадійна, і це вже, схоже, діагноз", - зазначив Клімкін.

Як повідомляв УНІАН, у Берліні на 26 листопада були заплановані консультації "нормандської четвірки" на рівні політичних директорів МЗС України, Німеччини, Франції та РФ щодо започаткування миротворчої місії на Донбасі.

Також на консультаціях «нормандської четвірки» мали обговорити агресію РФ у Керченській протоці та звільнення політв’язнів.

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Нагадаємо, вранці 25 листопада Росія з допомогою танкера, що сів на мілину", заблокувала прохід в Керченську протоку українському буксиру "Яни Капу" і двох катерах "Бердянськ" і "Нікополь", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря.

За інформацією командування ВМС України, про намір здійснювати перехід російську сторону поінформували заздалегідь у відповідності з міжнародними нормами, однак прикордонний корабель РФ «Дон» протаранив український рейдовий буксир - всупереч Конвенції ООН по морському праву і Договором між Україною і Росією про співпрацю у використанні Азовського моря і Керченської протоки. Згодом під час проходження кораблів з зони очікування в пункт постійного базування, десь на відстані 13-14 миль від узбережжя Криму, в районі 40 км на південний схід від Керчі, українські кораблі, які супроводжувалися судами РФ, були обстріляні, заблоковані і за ним було використано озброєння на поразку. Шість українських військовослужбовців отримали травми, інші члени екіпажів потрапили в полон.