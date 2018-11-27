Очікуємо рішення про посилення санкцій проти Росії через її дії в Азові протягом 2 тижнів - Яценюк у Брюсселі

Лідер НФ повідомив, що невдовзі засідатиме політико-безпековий комітет Європейської комісії, де будуть обговорюватися рішення, які Європейський Союз буде приймати за результатами доповіді по ситуації в Азові.

В найближчі два тижні очікується прийняття рішення про посилення санкцій проти Росії через її агресивні дії в акваторії Азовського моря.

Про це заявив лідер партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк у Брюсселі після зустрічей з президентом Європейської Ради Дональдом Туском та європейським комісаром Йоганнесом Ганом 26 листопада, повідомляє прес-служба НФ.

«Росію треба змушувати до виконання міжнародних домовленостей. Росію треба змушувати, щоб вона покинула територію України, дала можливість вільно користуватися Керченською протокою, як це передбачено міжнародними договорами», - наголосив Яценюк.

Після зустрічі з Президентом Європейської Ради Дональдом Туском, сказав Арсеній Яценюк, Дональд Туск «чітко заявив, що він вимагає в Росії повернути українських моряків на територію України, повернути незаконно конфісковані судна Військово-Морських Сил України, відновити безпечне судноплавство у Керченській протоці і не порушувати міжнародне право».

Лідер НФ повідомив, що невдовзі засідатиме політико-безпековий комітет Європейської комісії: «Зараз будуть обговорюватися рішення, які Європейський Союз буде приймати за результатами доповіді по ситуації в Азові».

«Однозначно необхідно посилювати і продовжувати санкції. Ми очікуємо, що це рішення буде прийнято в найближчі два тижні. І однозначно необхідний повний посилений тиск на Росію з вимогою, щоб Росія відступила з української території, виконала міжнародне право, звільнила українських моряків, повернула українські катери», - наголосив лідер «Народного фронту».

Арсеній Яценюк повідомив, що ситуацію на Азові він обговорив і з Європейським комісаром Йоганнесом Ганом. Окрім того, обговорювалося питання макрофінансової допомоги: «Єврокомісія привітала рішення українського парламенту проголосувати за закон про державний бюджет. І зараз ми тільки очікуємо аналізу Міжнародного валютного фонду для того, щоби 500 мільйонів євро макрофінансової допомоги Україні від Європейського Союзу надійшли в найближчі два тижні».