В окупованому Сімферополі судять полонених українських моряків, під будівлю суду стягнули силовиків (відео)

Потрапити на судове засідання можна лише за списками, сформованими для російських ЗМІ.

В підконтрольному РФ Київському районному суді в окупованому Сімферополі почалося засідання, де обирають запобіжний захід захопленим ФСБ українським морякам.

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Про це повідомляє «Крим.Реалії», посилаючись на власного кореспондента. Наголошується, що раніше під будівлею суду почали збиратися кримчани, які хотіли підтримати українських моряків.

В той же час, російські силовики посилили на місці заходи безпеки. До будівлі суду прибули поліцейські машини, пристави та російський ОМОН.

Судові засідання, як повідомляється, будуть проходити в трьох залах. Потрапити на слухання можна лише за списками, які були сформовані для російських ЗМІ. Російських правозахисників, які спеціально приїхали на засідання, на місце не пустили.

Журналіст Антон Наумлюк повідомив у Facebook про початок засідання з обрання запобіжного заходу для одного із затриманих українських моряків Юрія Будзила. Суддя – Андрій Долгополов, адвокат – Айдер Азаматов.

«Сьогодні судді Віктор Можелянський, Андрій Долгополов і Михайло Бєлоусов оберуть запобіжний захід для 12 моряків, для решти суд розгляне завтра. Запобіжний захід для поранених буде обиратися в Керчі, де вони перебувають у медчастині військової частини», – повідомив він.

Нагадаємо, 25 листопада російська сторона здійснила напад на судна ВМС ЗСУ в Керченській протоці і захопила два українських військових катери і буксир разом з екіпажами. За наявними даними, в російському полоні утримуються понад 20 українських моряків.