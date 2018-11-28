У Кремлі прокоментували слова Порошенка про спробу поговорити з Путіним після атаки РФ на Азові

Пєсков заявив про відсутність будь-яких телефонних контактів Путіна та Порошенка після атаки РФ на українські кораблі.

Прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков прокоментував заяву глави української держави Петра Порошенка про те, що він замовив розмову з Володимиром Путіним після атаки РФ на кораблі ВМС України в Керченській протоці.

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"Будь-яких телефонних контактів президентів не було", - сказав РІА Новости Пєсков у відповідь на прохання прокоментувати слова Порошенка.

Раніше президент України Петро Порошенко заявив, що після нападу та захоплення українських кораблів Росією намагався поговорити з президентом РФ Володимиром Путіним, але не отримав відповіді від російської сторони.

"Вночі я замовив розмову з президентом Росії Путіним, ми не отримали відповіді, і я змушений був звернутися до канцлера Німеччини, щоб вона переговорила з Путіним з метою негайного звільнення українських вояків і українських кораблів", - заявив він.