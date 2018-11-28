В "Голосі України" оприлюднили постанову про вибори президента 31 березня 2019 року

Постанова набирає чинності з дня її опублікування.

Сьогодні в електронній версії газети «Голос України» оприлюднено постанову Верховної Ради про призначення на 31 березня 2019 року виборів президента України.

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У постанові «Про призначення чергових виборів президента України» зазначається, що відповідно до пункту 7 частини першої статті 85, частини п’ятої статті 103 Конституції України Верховна Рада постановляє: призначити чергові вибори президента на неділю, 31 березня 2019 року.

Як повідомляв УНІАН, 26 листопада Верховна Рада ухвалила постанову про призначення виборів президента на 31 березня 2019 року. За дане рішення проголосували 228 народних депутатів.

Спікер парламенту Андрій Парубій зазначив, що саме він вніс проект цієї постанови, «щоб зняти будь-які запитання в домисли щодо проведення виборів президента України».