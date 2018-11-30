Введення воєнного стану не торкнеться жодної цивільної людини - Порошенко

Глава держави запевняє, що влада скористається можливостями для посилення ЗСУ у відсічі російської агресії.

Президент Петро Порошенко запевняє, що введення воєнного стану в окремих регіонах України не торкнеться жодної цивільної людини.

Про це він заявив сьогодні під час наради щодо посилення обороноздатності, повідомляє прес-служба глави держави.

Порошенко повідомив, що доручив керівникам силових структур, міністерств та відомств визначити першочергові заходи щодо запровадження та забезпечення режиму воєнного стану в окремих регіонах України, на виконання вимог відповідного Указу та закону.

«Я зібрав нашу нараду для того, щоб ми визначили першочергові заходи щодо запровадження та забезпечення режиму воєнного стану в окремих регіонах України», - сказав глава держави і нагадав, що воєнний стан запроваджується строком на 30 днів, до 26 грудня у десяти прикордонних областях.

«Хочу ще раз наголосити – жодної цивільної людини запровадження воєнного стану не торкнеться. Разом з тим ми скористаємось можливостями, які надає введений воєнний стан для посилення можливості ЗСУ для відсічі російської агресії», - підкреслив Порошенко.

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Міністр оборони України Степан Полторак, у свою чергу, доповів президенту, що Міністерство оборони, Збройні сили України, Головне управління розвідки, Державна служба транспорту приступили негайно до виконання Указу щодо введення воєнного стану.

Зокрема, за його словами на сьогодні при Міноборони розгорнуті пункти управління і створено координаційний центр із взаємодії з органами державної виконавчої влади та військовим командуванням. Він складається із трьох центрів, один з яких займається військово-політичним керівництвом, другий – управлінням забезпечення озброєнням і військової техніки, третій – управлінням забезпечення матеріальними запасами. Крім того, створена оперативна група з усіх міністерств для того, щоб швидко і оперативно вирішити проблеми, пов’язані із постачанням, забезпеченням озброєння і техніки.

«Крім того, на сьогодні ми проводимо роботу із поповнення всіх видів запасів, а також організували взаємодію із підприємствами «Укроборонпрому», іншими підприємствами щодо прискорення постачання озброєння і техніки до ЗСУ», - додав Полторак.

Начальник Генерального штабу Віктор Муженко доповів, що з 26 листопада проводяться заходи із приведення у бойову готовність військових частин і з'єднань ЗСУ. Також заплановано здійснити з обласними державними адміністраціями низку заходів щодо оперативного обладнання території.

Муженко також повідомив про оперативні дані під час проходу українських кораблів через Керченську протоку. За його словами, є підтвердження ще двох радіограм, в яких чітко звучить те, що український малий броньований катер «Бердянськ» здійснює запит і спілкується з диспетчером поста технічного спостереження берегової охорони ФСБ РФ щодо безпечного проходу Керченською протокою.

«Щодо лоцмана, то готові прийняти на борт та слідувати згідно з планом. Попередження про прохід Керченською протокою повідомлено за 4 години до початку переходу, що відповідає відповідній процедурі», - зауважив він.

За словами Муженка, повідомлення було прийнято диспетчером, і це було о 3:58 25 листопада.

Порошенко наголосив, що таким чином чіткий запит і повідомлення про групу з двох броньованих катерів і одного буксиру щодо наміру проходження Керченською протокою було не тільки повідомлено своєчасно, але ще і було підтверджено готовність взяти на борт лоцмана для проведення відповідних навігаційних послуг.

«Абсолютно ідентично з тим, як це відбувалося у вересня місяці під час попереднього проходу», - нагадав президент.

Муженко зазначив, що розшифрування радіоповідомлень триває.