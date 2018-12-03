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"Превентивний захід на 30 днів": Порошенко сподівається, що воєнний стан не продовжуватимуть

10:56, 03 грудня 2018
Політика
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Петро Порошенко / REUTERS

Президент України Петро Порошенко сподівається, що вжиття превентивних заходів на посилення оборони країни буде достатньо, аби не продовжувати воєнний стан на більший термін після закінчення його 30-денного періоду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав під час виступу на форумі "70 років загальної декларації прав людини: порядок денний для України".

"Посилюється охорона і оборона об'єктів критичної інфраструктури. В першу чергу - це атомні і гідроелектростанції. Будуть вжиті всі необхідні заходи для посилення протиповітряної оборони", - заявив Порошенко.

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"Наголошую, що все це здійснюється для попередження агресії та мінімізації її наслідків для захисту найголовнішого права людини - права на життя. І наголошую ще раз, воєнний стан дає превентивний захід на термін 30 днів, і цей час буде використаний аби зміцнити нашу оборону і нашу здатність захистити громадян від удару ворога", - заявив Порошенко.

"Ми не дамо повторити лютий-березень 2014 року. Я дуже сподіваюся на те, що зможемо обмежитись переліченими заходами і його продовження не буде потрібно", - наголосив голова держави.

Як повідомляв УНІАН, з 26 листопада на 30 діб запроваджено воєнний стан у 10 областях України, розташованих уздовж російського кордону і придністровської ділянки українсько-молдавського кордону, а також уздовж узбережжя Чорного і Азовського морів.

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Теги: #Петро Порошенко#воєнний стан