"Превентивний захід на 30 днів": Порошенко сподівається, що воєнний стан не продовжуватимуть

За словами глави держави, Україна посилить захист об'єктів критичної інфраструктури та протиповітряної оборони.

Президент України Петро Порошенко сподівається, що вжиття превентивних заходів на посилення оборони країни буде достатньо, аби не продовжувати воєнний стан на більший термін після закінчення його 30-денного періоду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав під час виступу на форумі "70 років загальної декларації прав людини: порядок денний для України".

"Посилюється охорона і оборона об'єктів критичної інфраструктури. В першу чергу - це атомні і гідроелектростанції. Будуть вжиті всі необхідні заходи для посилення протиповітряної оборони", - заявив Порошенко.

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"Наголошую, що все це здійснюється для попередження агресії та мінімізації її наслідків для захисту найголовнішого права людини - права на життя. І наголошую ще раз, воєнний стан дає превентивний захід на термін 30 днів, і цей час буде використаний аби зміцнити нашу оборону і нашу здатність захистити громадян від удару ворога", - заявив Порошенко.

"Ми не дамо повторити лютий-березень 2014 року. Я дуже сподіваюся на те, що зможемо обмежитись переліченими заходами і його продовження не буде потрібно", - наголосив голова держави.

Як повідомляв УНІАН, з 26 листопада на 30 діб запроваджено воєнний стан у 10 областях України, розташованих уздовж російського кордону і придністровської ділянки українсько-молдавського кордону, а також уздовж узбережжя Чорного і Азовського морів.