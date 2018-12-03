Якби президентські вибори відбулись наступної неділі, фаворитом була б Тимошенко – опитування (інфографіка)

14% опитаних заявили, що не будуть голосувати на виборах, а 17% - не змогли дати відповідь на питання.

Якби президентські вибори проводилися наступної неділі, то найбільше голосів на них би отримала лідер ВО «Батьківщина» Юлія Тимошенко.

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Про це свідчать результати нового соцопитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг» на замовлення Міжнародного Республіканського Інституту (IRI).

Так, за Тимошенко проголосували б 14 відсотків опитаних. У трійку фаворитів рейтингу також входять шоумен Володимир Зеленський та чинний президент України Петро Порошенко – за них проголосували б по вісім відсотків опитаних.

Сім відсотків опитаних готові підтримати Анатолія Гриценка. шість відсотків – Юрія Бойка. За Вадима Рабіновича, Олега Ляшка та музиканта Святослава Вакарчука проголосували б по чотири відсотки опитаних.

За Олександра Шевченко, Андрія Садового та Олега Тягнибока у випадку голосування наступної неділі проголосували б по два відсотки опитаних.

14% опитаних заявили, що не будуть голосувати на виборах, а 17% - не змогли дати відповідь на питання.

Соціологічне опитування проводилось з 29 вересня по 14 жовтня 2018 року. Аудиторія: населення України від 18 років і старші, вибіркова сукупність - 2400 респондентів. Опитування проводилось методом особистого формалізованого інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження - не більше 2%.

Раніше директор центру "Соціальний моніторинг" Дмитро Дмитрук презентував результати соціологічного дослідження, що проводилось з 28 вересня по 16 жовтня. Відповідно до рейтинга, на президентських виборах більшість українців проголосувала б за лідера ВО «Батьківщина» Юлію Тимошенко.