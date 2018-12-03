РАУ звернулася до АП щодо організації підписів адвокатів за законопроект 9055

Зазначається, що юридичні фірми звернулися до Верховної ради України з підтримкою проекту закону №9055 «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

Рада адвокатів України звернулася до Глави Адміністрації президента щодо тиску на адвокатів з боку посадовців АП.

Рішення ухвалено на засіданні РАУ 3 грудня 2018 року.

Національну асоціацію адвокатів України повідомлено, що минулого тижня заступник Глави Адміністрації президента Олексій Філатов організував збір підписів в підтримку згаданого законопроекту серед представників юридичного бізнесу. Для цього нібито було організовано зустріч в приміщенні Адміністрації президента України з деякими представниками юридичного бізнесу.

Видається, що такі дії є очевидним тиском на незалежних адвокатів, що працюють в юридичних фірмах.

Сьогодні ж засоби масової інформації з посиланням на прес-службу президента України оприлюднили ідентичне повідомлення про те, що юридичні фірми звернулися до Верховної ради України з підтримкою проекту закону №9055 «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». При цьому на офіційному сайті президента України таке повідомлення відсутнє.

«Враховуючи викладене, просимо повідомити, чи дійсно така зустріч була організована в приміщенні Адміністрації Президента, чи дійсно збиралися у представників юридичних фірм підписи у підтримку проекту закону №9055 «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та чи дійсно прес-служба президента України поширювала інформацію про звернення юридичних фірм до Верховної ради України з підтримкою проекту закону №9055», - ідеться у запиті РАУ.