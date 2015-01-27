Порошенко і Коморовський проведуть зустріч 27 січня

Про це повідомляє прес-служба глави держави..

Коморовський запевнив українського колегу у підтримці, а також висловив співчуття у зв'язку з трагедією в Маріуполі.

"Петро Порошенко і Броніслав Коморовський домовилися про двосторонню зустріч у вівторок, 27 січня, після церемонії пам'яті семидесятої річниці визволення нацистського концентраційного табору Аушвіц-Біркенау", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожПорошенко і Туск обговорили Донбас і виконання плану дій з візової лібералізації

Крім того, співрозмовники скоординували позиції напередодні Ради ЄС на рівні глав МЗС, який пройде 29 січня в Брюсселі. У цьому контексті Порошенко зазначив, що атака на Маріуполь – це терористичний акт так само, як і атаки на автобус під Волновахою і тролейбус в Донецьку, а також збиття цивільного літака рейсу МН17 Малайзійських авіаліній. Він закликав Польщу сприяти у формуванні єдиної позиції ЄС та його солідарності з Україною.