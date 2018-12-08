Проросійські сили планують реванш на виборах 2019, щоб заблокувати рух України до Європи – Порошенко

Президент Петро Порошенко підкреслив, що лише членство в Європейському Союзі та НАТО незворотньо й остаточно гарантує незалежність України від Росії.

Президент Петро Порошенко переконаний, що проросійські сили планують реванш на президентських та парламентських виборах, щоб заблокувати рух України до Європи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко сказав під час урочистостей з нагоди 150-ї річниці створення товариства "Просвіта" у Львові.

Порошенко зазначив, що завдяки перемозі Революції гідності «Україна зробила вирішальний крок до свого майбутнього».

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За його словами, лише членство в Європейському Союзі та НАТО незворотньо й остаточно гарантує незалежність України від Росії.

«Але, на жаль, це чітко розуміють і наші вороги. Тому вони планують реванш на президентських і парламентських виборах, щоб заблокувати наш рух до Європи. А якщо пофортунить – так ще й розвернути Україну назад», - сказав глава держави.

Порошенко висловив впевненість, що «навіть нетривала зупинка на нашій дорозі до Європейського Союзу та Північноатлантичного альянсу автоматично означала б повернення у сферу впливу Росії».

«Запобігти такому сценарію – це священний обов’язок всіх українських патріотів. Я наголошую, що я сам зроблю для цього все можливе. Але в цій боротьбі дуже розраховую на вашу підтримку, кожного з вас. Бо це не лише справа президента, це спільна, загальноукраїнська справа. І спільна, загальноукраїнська відповідальність. Це як: «Свій до свого по своє», - сказав президент.