Україна визнанням Росії агресором додала рішучості прихильникам санкцій - віце-глава ЄП

Про це кореспонденту УНІАН у Польщі у вівторок сказав віце-глава Європейського парламенту Ришард Чарнецький.

"У політиці треба говорити твердо, а іноді більш м'яко. Сьогодні треба говорити твердо хоча б для того, аби ті в ЄС, хто виступають за санкції проти Росії, отримали «амуніцію» та нею є ця резолюція українського парламенту", - сказав він.

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"Час перестати гратись у дипломатію, бо це лише би шкодило українській стороні", - додав політик.

Чарнецький, котрий представляє в Європейському парламенті Польщу, назвав безсумнівним те, що росіяни загостренням ситуації на Донбасі "забили гол у свої ворота", та їм тепер не варто сподіватися на полегшення санкцій.

"Росія точно, почавши такі агресивні військові дії, є країною, котра заохочує збільшення натиску на себе", - сказав він, зауваживши, що низка держав Європейського Союзу ще нещодавно обговорювали навіть можливість зняття частини обмежень, накладених на Росію через її агресію в Україні.

Депутат назвав серед подій, котрі практично перекреслили таку можливість, захоплення проросійськими бойовиками Донецького летовища та останні теракти у Волновасі, Донецьку та Маріуполі.