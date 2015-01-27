Житомирська прокуратура почала розслідування щодо викритих інспектором ДАІ фактів корупції

Про це кореспонденту УНІАН сьогодні повідомили у прес-службі прокуратури Житомирської області.

Згідно повідомлення, " 27 січня прокуратурою Житомирської області до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про можливе зловживання службовим становищем посадовими особами УДАІ в Житомирській області".

Відомості кваліфіковано за ч. 1 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Читайте такожСпівробітник ДАІ: щоб "пережити" реформу, треба дві тисячі доларів«Колишній працівник УДАІ в області повідомив у відеорозповіді, розміщеній в інтернет-мережі, що на його думку, службовими особами відомства вчинені неправомірні дії»,- сказано у повідомленні.

Наразі прокуратурою області розпочато досудове розслідування.

Також МВС створить спеціальну комісію для розслідування корупційних схем у житомирській ДАІ, повідомляє сайт міністерства.

До складу комісії включать представників Департаменту внутрішньої безпеки, Інспекції з особового складу та Департаменту ДАІ. Для проведення перевірки комісія виїде до Житомира.

Раніше у мережі Інтернет з’явилося відео, на якому людина у формі інспектора ДАІ розповідає про корупційні схеми в Управлінні ДАІ УМВС України в Житомирській області, а також про свою участь у скоєнні низки корупційних злочинів.

Зокрема, чоловік розповів, що був працевлаштований на службу після того, як дав невстановленій особі хабара в сумі 1,5 тисячі доларів США. Після цього упродовж 2010-2014 років керівники обласного ДАІ систематично вимагали у нього гроші, в результаті чого він був змушений займатись поборами з учасників дорожнього руху. Частину виручених коштів він начебто віддавав керівництву, а частину залишав собі та витрачав на особисті потреби.

Читайте такожМВС відреагувало на заяву інспектора ДАІ про тотальну корупцію в відомстві"Установлено, що людина на відео є колишнім інспектором ДПС відділу ДАІ по обслуговуванню м. Житомира старшим сержантом міліції Борисом Бояркіним. Цей громадянин був звільнений з органів внутрішніх справ наприкінці грудня 2014 року за систематичні прогули", - повідомляє МВС.

Водночас на відео чоловік був у формі інспектора ДАІ та продемонстрував посвідчення інспектора, дійсне до 2018 року.