У Києві частково перекрили рух транспорту низкою вулиць

Внаслідок російського комбінованого удару по Києву, рух никою вулиць перекрито.
За даними поліції, рух транспорту перекрито такими вулицями:
- вулицею Карпатської Січі (від перехрестя з вулицею Сумською до перехрестя з вулицею Василя Жуковського);
- провулком Охтирським (від перехрестя з вулицею Михайла Максимовича до перехрестя з вулицею Холодноярською);
- вулицею Набережно-Хрещатицькою (від перехрестя з вулицею Нижній Вал до перехрестя з вулицею Турівською);
- вулицею Верховинною (від перехрестя з вулицею Святошинською до перехрестя з вулицею Анатолія Петрицького);
- вулицею Гарета Джонса (від перехрестя з вулицею Дорогожицькою до перехрестя з вулицею Деревлянською);
- вулицею Дегтярівською (від перехрестя з провулком Старожитомирським до перехрестя з вулицею Зоологічною);
- вулицею Зоологічною (від перехрестя з проспектом Берестейським до перехрестя з вулицею Дегтярівською).
Поліція закликає водіїв врахувати цю інформацію під час планування своїх маршрутів руху.
Тим часом, столицю затягує дим від численних пожеж.
Удар по Україні
Уночі 2 червня окупанти вдарили по Києву безпілотниками та ракетами. На даний час відомо про 4 загиблих та 51 пораненого.
Крім того, пожежі та руйнування удівель завіксовані у 7 районах міста. Зокрема, у Подільському районі стався частковий обвал конструкцій у 9-поверховому житловому будинку. У Голосіївському районі зруйновані 2 та 3 поверхи поліклініки. У Солом'янському районі уламки влучили у верхні поверхи 15-поверхового житлового будинку.