У Києві частково перекрили рух транспорту низкою вулиць

Водіїв закликали бути уважними при плануванні маршруту.

Внаслідок російського комбінованого удару по Києву, рух никою вулиць перекрито.

За даними поліції, рух транспорту перекрито такими вулицями:

вулицею Карпатської Січі (від перехрестя з вулицею Сумською до перехрестя з вулицею Василя Жуковського);

провулком Охтирським (від перехрестя з вулицею Михайла Максимовича до перехрестя з вулицею Холодноярською);

вулицею Набережно-Хрещатицькою (від перехрестя з вулицею Нижній Вал до перехрестя з вулицею Турівською);

вулицею Верховинною (від перехрестя з вулицею Святошинською до перехрестя з вулицею Анатолія Петрицького);

вулицею Гарета Джонса (від перехрестя з вулицею Дорогожицькою до перехрестя з вулицею Деревлянською);

вулицею Дегтярівською (від перехрестя з провулком Старожитомирським до перехрестя з вулицею Зоологічною);

вулицею Зоологічною (від перехрестя з проспектом Берестейським до перехрестя з вулицею Дегтярівською).

Поліція закликає водіїв врахувати цю інформацію під час планування своїх маршрутів руху.

Тим часом, столицю затягує дим від численних пожеж.

Удар по Україні

Уночі 2 червня окупанти вдарили по Києву безпілотниками та ракетами. На даний час відомо про 4 загиблих та 51 пораненого.

Крім того, пожежі та руйнування удівель завіксовані у 7 районах міста. Зокрема, у Подільському районі стався частковий обвал конструкцій у 9-поверховому житловому будинку. У Голосіївському районі зруйновані 2 та 3 поверхи поліклініки. У Солом'янському районі уламки влучили у верхні поверхи 15-поверхового житлового будинку.

