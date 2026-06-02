Росія атакувала Харків: в місті виникли пожежі, серед поранених - діти (фото)

Найбільше ударів припало на Основ’янський район. Там пошкоджена будівля дитячого садка, житлові будинки.

Вночі росіяни завдали удару по Харкову комбінованого удару: місто атакували 15 ударних БПЛА та 2 ракети.

Про це повідомила Харківська міська рада "Зафіксовано влучання у чотирьох районах міста: Основ’янському, Слобідському, Немишлянському та Київському", - деталізували в міськраді.

Зазначається, що найбільше ударів припало на Основ’янський район, внаслідок чого там пошкоджені приватні будинки, адміністративні споруди, територія дошкільного закладу та об’єкти цивільної інфраструктури.

У Слобідському районі пошкоджено багатоквартирний житловий будинок, автомобілі та мережу вуличного освітлення. У Немишлянському районі внаслідок удару пошкоджена офісна будівля, сталася пожежа. У Київському районі зафіксовано влучання по території промислових підприємств.

Як додали в ДСНС, крім Харкова окупанти також били по Барвінківській, Донецькій, Мереф'янській, Височанській громадах області.

"Горіли житлові будинки, господарчі споруди, гаражі, автомобілі та інші цивільні об'єкти. Також пошкоджені багатоповерхові та приватні житлові будинки. За попередніми даними постраждало 14 людей, з них одна дитина", - повідомили про наслідки рятувальники.

Удар по Україні

Вночі Росія завдала комбінованих ударів по кількох містах України. Зокрема, окупанти вдарили по Дніпру, внаслідок чого наразі відомо про 6 загиблих.

Також удар припав по Києву. Наразі місто затягує димом від численних пожеж. Відомо, що в результаті удару загинули 4 людини, поранено 51 людину.

