У Краснодарському краї РФ після атаки дронів палає найбільший НПЗ (фото)

Ільський НПЗ вже неодноразово горів після атак дронів.

Краснодарський край у Росії атакували дрони, загорівся один із найбільших у регіоні нафтопереробних заводів – Ільський НПЗ.

Як пише Astra, в ніч на 2 червня мешканці Краснодарського краю повідомляли про велику кількість вибухів і пожежу. У мережі публікують кадри прильоту, а також відео з величезним стовпом диму після атаки.

Регіональний оперативний штаб підтвердив інформацію про пожежу на Ільському НПЗ, яка сталася через атаку БПЛА. Заявляється, що постраждалих немає.

Ільський нафтопереробний завод – одне з провідних підприємств нафтопереробки в регіоні. Загальна проектна потужність первинних технологічних установок – близько 6,6 млн тонн нафти на рік.

З початку війни ЗСУ вже понад 10 разів атакували цей завод, остання атака була в лютому.

Удари по російських НПЗ

Раніше президент України Володимир Зеленський розповів, що за січень – травень цього року наші воїни змогли вразити 15 російських нафтопереробних заводів.

При цьому він додав, що майже 40% первинної переробки нафти в Росії станом на травень виведені з ладу.

Також відомо, що Росія заборонила експорт авіаційного палива до кінця листопада, щоб уникнути дефіциту на внутрішньому ринку після того, як Україна активізувала атаки на нафтопереробні заводи (НПЗ) країни.

