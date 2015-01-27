Керівник групи ЄНП у ПАРЄ голосував за зняття санкцій з Росії - ЗМІ

Про це повідомляє джерело ”Європейської правди” в асамблеї, зазначаючи, що ця позиція помітно погіршила шанси української делегації на успіх у голосуванні про повноваження російських депутатів.

Як повідомлялося, росіяни в ПАРЄ пролобіювали зняття з РФ більшості обмежень, в тому числі двох ключових – щодо права голосу та можливості участі у роботі керівних органів ПАРЄ. Ця пропозиція перемогла з перевагою в 3 голоси українську ідею про збереження поточного рівня санкцій.

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Як відомо, офіційно група ЄНП декларує підтримку України у конфлікті з РФ, тож Аграмунт діяв всупереч партійній позиції. Між тим, певна частина депутатів ЄНП орієнтуються на позицію голови групи.

Педро Аграмунт – іспанський депутат, від червня 2013 року він обіймає посаду голови. Одна з двох найбільших груп - так само, як і група соціалістів, вона налічує 183 голоси.

Необхідно додати, що група соціалістів в ПАРЄ, за даними джерел, вирішила підтримувати скасування санкцій, накладених проти РФ.