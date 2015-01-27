Керівник групи ЄНП у ПАРЄ голосував за зняття санкцій з Росії - ЗМІ
Керівник групи Європейської народної партії в ПАРЄ Педро Аграмунт на закритому засіданні Моніторингового комітету, попри офіційну позицію партії, проголосував за зняття санкцій з росіян.
Про це повідомляє джерело ”Європейської правди” в асамблеї, зазначаючи, що ця позиція помітно погіршила шанси української делегації на успіх у голосуванні про повноваження російських депутатів.
Як повідомлялося, росіяни в ПАРЄ пролобіювали зняття з РФ більшості обмежень, в тому числі двох ключових – щодо права голосу та можливості участі у роботі керівних органів ПАРЄ. Ця пропозиція перемогла з перевагою в 3 голоси українську ідею про збереження поточного рівня санкцій.
Читайте такожГеращенко: ПАРЄ не повинна повертати повноваження російській делегації
Як відомо, офіційно група ЄНП декларує підтримку України у конфлікті з РФ, тож Аграмунт діяв всупереч партійній позиції. Між тим, певна частина депутатів ЄНП орієнтуються на позицію голови групи.
Педро Аграмунт – іспанський депутат, від червня 2013 року він обіймає посаду голови. Одна з двох найбільших груп - так само, як і група соціалістів, вона налічує 183 голоси.
Необхідно додати, що група соціалістів в ПАРЄ, за даними джерел, вирішила підтримувати скасування санкцій, накладених проти РФ.