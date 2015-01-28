Порошенко вимагає від Путіна виконання мінських домовленостей

Як повідомляє прес-служба глави держави, про це він заявив в інтерв'ю польському телеканалу TVN-24.

"Позавчора я направив лист Президенту Путіну, одним з основних елементів якого була вимога не лише припинення вогню і виконання Мінських домовленостей, але звільнення Надії Савченко та всіх заручників", - заявив глава держави.

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Президент нагадав, що ПАРЄ також вимагає звільнення Надії Савченко, оскільки вона стала делегатом Асамблеї.

Крім того, Порошенко відзначив ефективність санкцій щодо Росії.

"Ми повинні створити умови, щоб змусити Росію брати участь в переговорах і виконувати зобов'язання, які вона вже на себе взяла", - сказав глава держави.