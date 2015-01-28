Ірландія ратифікувала Угоду про асоціацію України та ЄС

Про це написав у Твіттері голова МЗС України Павло Клімкін.

"Є 14-а країна ЄС, що ратифікувала нашу Угоду про асоціацію! Thank you, Ireland!", - повідомив він.

Як повідомляв УНІАН, Україна і Євросоюз підписали політичну частину Угоди про асоціацію 21 березня, відклавши підписання його економічної частини, яка включає положення про створення зони вільної торгівлі, до обрання нового президента України.

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16 вересня Верховна Рада та Європарламент синхронно ратифікували Угоду про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.

Також документ мають ратифікувати всі країни-члени ЄС.

На сьогодні Угоду про асоціацію вже ратифікували Румунія, Литва, Латвія, Болгарія, Словаччина, Мальта, Естонія, Швеція, Угорщина, Польща, Хорватія, Сенат Чехії і Данія.