Яценюк прокоментував рішення Конгресу США щодо України

Арсеній Яценюк висловив вдячність за одностайну єдність обох політичних партій - Республіканської і Демократичної - з Україною.

"Солідарність наших партнерів - це великий знак підтримки нашого народу у протидії російській агресії", - наголосив у своєму Facebook 12 грудня лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк, коментуючи рішення Конгресу США щодо визнання Голодомору геноцидом проти українського народу, резолюції проти будівництва "Північного потоку-2" і про засудження російської агресії на Азові.

"У Конгресі Сполучених Штатів - справжній день солідарності з Україною", - написав лідер НФ.

Палата представників Сполучених Штатів схвалила історичне рішення про визнання Голодомору геноцидом проти українського народу, підкреслив він, нагадавши, що нещодавно таке рішення прийняв і Сенат: "Така позиція обох палат Конгресу США - це вияв глибокої солідарності з Україною і розуміння обставин та причин нашої боротьби за життя та свободу".

"Складаю шану і вдячність кожному, хто був причетний до підготовки та схвалення цих історичних ухвал американських парламентаріїв", - наголосив Арсеній Яценюк.

Він висловив вдячність за дві інші принципові резолюції Палати представників, прийняті вчора проти будівництва "Північного потоку-2" і про засудження російської агресії в Керченській протоці.

"Обидва рішення не лише реагують на загрозливі процеси, які мають важкі наслідки для безпеки Європи, але й проводять дуже важливу політичну лінію - з Росією не можна гратися у піддавки; якщо замість притягнення до відповідальності агресор почувається безкарно і розвиває свої бізнес-інтереси, то миру від нього очікувати не варто", - підкреслив лідер "Народного фронту".

Арсеній Яценюк висловив вдячність за одностайну єдність обох політичних партій - Республіканської і Демократичної - з Україною.

"Ця солідарність є важливою зброєю у нашій боротьбі за незалежність і гідне життя", - підкреслив лідер НФ.