ОБСЄ: Представники бойовиків не виходять на контакт щодо зустрічі контактної групи
Спеціальний представник головуючої в Організації з безпеки та співробітництва в Європі Сербії в Тристоронній контактній групі, посол Хайді Тальявіні наголошує, що представники бойовиків не виходять з четверга на контакт щодо проведення зустрічі контактної групи.
Про це йдеться в повідомленні прес-служби ОБСЄ.
”Спеціальний представник головуючої в ОБСЄ Сербії в Тристоронній контактній групі, посол Тальявіні бажає відзначити, що її представники чекають в Мінську з вчорашнього ранку для того, щоб підготувати зустріч Тристоронньої контактної групи з представниками окремих районів Донецької та Луганської областей. Їхні зусилля зв`язатися з цими представниками були безуспішними”, - наголошується в повідомленні.
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Тальявіні наголосила, що вона та її представники продовжують залишатись готовими до проведення такої зустрічі в будь-який час, а також продовжують активно працювати в цьому напрямку.