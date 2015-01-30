ОБСЄ: Представники бойовиків не виходять на контакт щодо зустрічі контактної групи



Про це йдеться в повідомленні прес-служби ОБСЄ.

”Спеціальний представник головуючої в ОБСЄ Сербії в Тристоронній контактній групі, посол Тальявіні бажає відзначити, що її представники чекають в Мінську з вчорашнього ранку для того, щоб підготувати зустріч Тристоронньої контактної групи з представниками окремих районів Донецької та Луганської областей. Їхні зусилля зв`язатися з цими представниками були безуспішними”, - наголошується в повідомленні.

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Тальявіні наголосила, що вона та її представники продовжують залишатись готовими до проведення такої зустрічі в будь-який час, а також продовжують активно працювати в цьому напрямку.