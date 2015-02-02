Кримські татари виступили проти пам'ятника Сталіну в Ялті

Про це пише Крим.Реалії з посиланням на текст відповідного звернення.

Представники руху розцінюють це, «як явну ознака відродження неосталінізму і повернення до часів терору і позасудових розправ».

«Така практика «нерозважливих рішень» призведе до ще більшого розколу в кримській спільноті», - сказано в протестному зверненні.

Документ направлений на адресу президента Росії Володимира Путіна, керівництва Держдуми і Ради Федерації і російській Генпрокуратурі.

Читайте такожБільше половини росіян позитивно ставляться до Сталіна - опитування«Настійно закликаємо керівництво Російської Федерації, якщо ви дійсно засуджуєте практику злочинів сталінського режиму проти цілих народів і рішуче відмовляєтеся від злочинної спадщини, зупиніть це аморальне рішення кримської влади», - звертаються представники національного руху кримських татар.

Раніше в кримському «уряді» повідомили, що до 70-річчя Ялтинської конференції в Лівадії, обіцяють встановити пам'ятник «Великій трійці» роботи Зураба Церетелі вагою до 10 тонн. До цього пам'ятник хотіли встановити у Волгограді, але обласні та міські влади не дійшли єдиної думки, і скульптура залишилася в майстерні Церетелі.

Кримська (Ялтинська) конференція керівників урядів трьох союзних держав антигітлерівської коаліції - СРСР, США та Великобританії відбувалася з 4 по 11 лютого 1945 року.