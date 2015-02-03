Рада ухвалила в першому читанні зміни до законів щодо волонтерської діяльності

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 294 із 332 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Законопроектом визначено, що «волонтер – фізична особа, яка добровільно здійснює соціально спрямовану, неприбуткову діяльність шляхом надання волонтерської допомоги».

Проектом закону передбачено, що волонтери проваджують волонтерську діяльність як на базі організацій та установ, які залучають до своєї діяльності волонтерів, так і індивідуально, або входячи до складу неформальних волонтерських груп.

Волонтер може отримати посвідчення волонтера, здійснюючи волонтерську діяльність в організаціях та установах, які залучають до своєї діяльності волонтерів.

Відповідно до законопроекту, волонтер має право на:

надання волонтерської допомоги з власної ініціативи як з укладанням договору про її надання, так і без;

належні умови здійснення волонтерської діяльності, зокрема, отримання повної та достовірної інформації про порядок та умови здійснення волонтерської діяльності, забезпечення спеціальними засобами захисту, спорядженням та обладнанням;

забезпечення проведення вакцинації, медичного огляду та інших лікувально-профілактичних заходів, необхідних для здійснення волонтерської діяльності;

зарахування часу здійснення волонтерської діяльності до навчально-виробничої практики в разі її здійснення за напрямом, що відповідає отримуваній спеціальності;

відшкодування витрат, пов'язаних зі здійсненням волонтерської діяльності;

інші права, передбачені договором про провадження волонтерської діяльності та законодавством.

Волонтер зобов'язаний:

сумлінно та своєчасно виконувати обов'язки, пов’язані з провадженням волонтерської діяльності;

у випадках, визначених законодавством, проходити медичний огляд та надавати довідку про стан здоров'я;

у разі необхідності проходити подальшу підготовку (перепідготовку);

не допускати дій і вчинків, які можуть негативно вплинути на репутацію волонтера, організації чи установи, на базі якої проваджується волонтерська діяльність;

дотримуватися правового режиму інформації з обмеженим доступом.

Отримувачами волонтерської допомоги є фізичні та юридичні особи, які отримують таку допомогу.

До Закону України "Про страхування" вносяться зміни щодо добровільного страхування життя і здоров'я волонтерів на період надання волонтерської допомоги організаціями та установами, які залучають до своєї діяльності волонтерів.

Читайте такожРада з другої спроби ухвалила в першому читанні зміни до закону про діяльність антикорупційного бюроТакож законопроектом пропонується внести зміни до Закону України "Про волонтерську діяльність". Змінами передбачено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування в межах їх компетенції:

забезпечують реалізацію державної політики в сфері волонтерської діяльності;

розробляють і забезпечують реалізацію галузевих та регіональних програм сприяння розвитку та підтримки волонтерської діяльності;

вживають інших заходів для розвитку та популяризації волонтерської діяльності;

сприяють поширенню інформації про волонтерську діяльність;

сприяють громадським об’єднанням та благодійним організаціям у їх діяльності, спрямованій на розвиток волонтерської діяльності;

поширюють інформацію про стан реалізації галузевих та регіональних програм сприяння та підтримки волонтерської діяльності.

Крім того, законопроектом передбачено, що Кабінет міністрів, інші органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування сприяють поширенню інформації про організації та установи, які залучають волонтерів до своєї діяльності (їх місцезнаходження, поштову адресу, номери засобів зв’язку, а також, за наявності офіційного веб-сайту в мережі Інтернет та електронної пошти), перелік осіб та організацій і установ, які потребують волонтерської допомоги шляхом розміщення відповідної інформації на власних веб-сайтах, в мережі Інтернет і місцевих засобах масової інформації.

Відповідно до законопроекту, організації та установи, які залучають до своєї діяльності волонтерів, мають право:

провадити діяльність як із укладанням договору з волонтером про її здійснення, так і без нього;

отримувати кошти та інше майно для здійснення волонтерської діяльності;

самостійно визначати напрями здійснення волонтерської діяльності;

видавати волонтерам посвідчення, які засвідчують їх особу та вид волонтерської діяльності в межах організації;

відшкодовувати волонтерам витрати, пов’язані з наданням ними волонтерської допомоги, передбачені статтею 11 цього Закону;

страхувати життя і здоров’я волонтерів на період здійснення ними волонтерської діяльності відповідно до Закону України "Про страхування";

запрошувати іноземців для виконання волонтерської діяльності на території України, відправляти громадян України за кордон для реалізації волонтерської діяльності;

набувати інші права, передбачені законом.

Організації та установи, які залучають до своєї діяльності волонтерів, зобов’язані:

забезпечувати волонтерам безпечні та належні для життя і здоров’я умови здійснення волонтерської діяльності;

здійснювати підготовку волонтерів;

забезпечувати волонтерів повним обсягом інформації щодо змісту та особливостей, проваджуваної ними, волонтерської діяльності;

забезпечувати вільний доступ до інформації, що стосується здійснення волонтерської діяльності організаціями та установами, які залучають до своєї діяльності волонтерів.