Азаров розповів, як Тимошенко хотіла "повністю знищити керівництво країни" ще у 2004 році
11:52, 04 лютого 2015Політика
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Колишній прем'єр-утікач Микола Азаров заявив, що "група Тимошенко-Турчинова" хотіла реалізувати "румунський сценарій" в Україні ще у 2004 році.
Азаров дав перше за рік інтерв'ю / ZN.UA
Про це він заявив у першому після річного мовчання інтерв'ю MigNews, передає Українська правда.
"У 2004 році тим, хто рвався до влади, а це група Тимошенко-Турчинова, не вдалося пролити кров, вони дуже хотіли провести події за "румунським сценарієм", щоб повністю знищити керівництво країни", - заявив Азаров.
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За його словами, тоді Тимошенко-Турчинову це не вдалося, бо провели "третій тур" виборів, а ось в кінці 2013-го "ми побачили те ж саме".
Раніше УНІАН повідомляв, що Азаров засмучений, що Янукович втік з Києва без нього.
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