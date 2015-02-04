Азаров розповів, як Тимошенко хотіла "повністю знищити керівництво країни" ще у 2004 році

Про це він заявив у першому після річного мовчання інтерв'ю MigNews, передає Українська правда.

"У 2004 році тим, хто рвався до влади, а це група Тимошенко-Турчинова, не вдалося пролити кров, вони дуже хотіли провести події за "румунським сценарієм", щоб повністю знищити керівництво країни", - заявив Азаров.

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За його словами, тоді Тимошенко-Турчинову це не вдалося, бо провели "третій тур" виборів, а ось в кінці 2013-го "ми побачили те ж саме".

Раніше УНІАН повідомляв, що Азаров засмучений, що Янукович втік з Києва без нього.