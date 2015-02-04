На Донбас має прийти не перемога чи поразка, а мир – Папа Франциск

Понтифік вважає, що це єдиний можливий шлях до повернення миру та згоди, йдеться в сюжеті ТСН.

Предстоятель католицької церкви заявив, що ситуацію на Донбасі християнам не слід розглядати у категоріях поразки чи перемоги.

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Єдиним правильним словом для вирішення ситуації, на думку Папи, має бути слово ”мир”. Франциск закликав до припинення насильства. І попросив вірних молитися за жертв конфлікту, серед яких багато цивільних.