Скасування недоторканності депутатів і суддів вивчить Венеціанська комісія

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу народний депутат України, представник президента у парламенті Степан Кубів.

Він зазначив, що сьогодні парламент направить на висновок Конституційного суду України законопроект “Про внесення змін до Конституції України” (щодо недоторканності народних депутатів України та суддів)”.

При цьому він додав, що “разом з тим було піднято питання щодо оцінки міжнародних потреб — вони також вирішуються, бо даний законопроект буде направлений до Венеціанської комісії”.

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Кубів вважає недоречними спекуляції щодо ухвалення одночасно законопроекту про процедуру імпічменту президента України.

Він нагадав, що президент України Петро Порошенко уже наголошував на тому, що, “якщо є потреба такого законотворення, то ми вправі готувати і в праві виконувати”.