Після скасування недоторканності має відбутися реформа судової і правоохоронної систем - Сюмар

Про це заявила заступник голови фракції «Народний фронт» Вікторія Сюмар, виступаючи з парламентської трибуни.

Вона зазначила, що коли обрані народом депутати відгороджуються від нього недоторканістю, зникає довіра, - а це найважливіше, що повинні мати народні обранці.

Вікторія Сюмар назвала голосування щодо скасування недоторканості парламентаріїв тестом для народних депутатів.

«Але тест буде і тоді, коли ми продемонструємо, чи спроможні робити наступні кроки, тому що праві мої колеги – це тільки перший крок, наступний крок – це має бути реальна реформа судової системи. Коли в нас з’являться нові судді, коли буде реформа правоохоронної системи», - додала вона.

Вікторія Сюмар підкреслила, що люди не повірять у справжність намірів, поки не побачать, що винні в корупції високопосадовці будуть за ґратами.

«Лише після того, як це стане нормою, ми можемо сказати, що дотримуємося європейських стандартів», - заявила вона.

«Дуже чекаємо завтрашнього виступу Генерального прокурора, аби поставити йому питання: чому за рік після Майдану ми не маємо конкретних справ, і чому ми не бачимо винних у цих розстрілах за ґратами. Справедливість починається з законів, але закінчується практикою», - наголосила заступник голови фракції «Народний фронт».