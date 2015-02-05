Порошенко про зустрічі з Меркель і Олланд: є надія на припинення вогню

Про це, як повідомляє прес-служба глави держави, сказав президент Петро Порошенко під час зустрічі з європейськими лідерами.

Порошенко подякував Меркель та Олланду за "їх суттєву участь у процесі деескалації, встановленні миру в Україні та значні спроби, які вже були зроблені, для стабілізації ситуації".

Глава держави також подякував за об’єднану підтримку з боку Європи Україні. "Європейський Союз демонструє єдність та солідарність в українському питанні. Це надзвичайно для нас важливо", – наголосив Порошенко.

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Президент зазначив, що всі сторони мають виконувати Мінські домовленості, які передбачають негайне припинення вогню, звільнення всіх заручників, закриття кордонів, вивід всіх іноземних військ з української території, запуск політичного процесу шляхом проведення місцевих виборів за українським законодавством на окупованих територіях.

Також Порошенко відзначив необхідність серйозних кроків для економічного розвитку регіону, включаючи вільну економічну зону, відновлення соцвиплат та, що дуже важливо, гуманітарної місії.