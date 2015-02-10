Російський «гумконвой» привіз два авіаційних паливозаправники з пальним - штаб АТО

Про це УНІАН повідомили у керівництві штабу АТО.

«Окрема авіатехніка українських з’єднань і військових частин, яка перебувала на території АР Крим, під час анексії РФ потрапила під контроль російської сторони. При цьому, неодноразово повідомлялось, що російські військові зберегли на літаках маркування, яке свідчить про належність їх до ЗС України», - йдеться в повідомленні.

Читайте такожУкраїнським прикордонникам і представникам Червоного Хреста не дали оглянути 175 вантажівок "гумконвою" РФ«Існує велика ймовірність того, що зазначена авіаційна техніка з українськими розрізнювальними знаками буде використана для повітряного удару по одному з російських «гуманітарних конвоїв», знищення об’єктів інфраструктури окупованих бойовиками населених пунктів та ракетних ударів по колонах біженців з метою дискредитації ЗС України у міжнародному середовищі», - вважають у штабі АТО.

«Подібна провокація з «гуманітарним конвоєм» створить для РФ формальну підставу для «офіційного» введення регулярних «миротворчих» частин на територію Донбасу», - попереджають українські військові.