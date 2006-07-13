”Наша Україна” бачить зв`язок між Януковичем і Путіним

“Наша Україна” заявляє, що антикризова коаліція у Верховній Раді діє за чітко спланованими сценаріями, які виробляються за межами України.

Про це йдеться у заяві фракції “Наша Україна” щодо спроб загострення внутрішньополітичної ситуації в Україні, яку озвучив сьогодні в інтерв’ю журналістам народний депутат, міністр закордонних справ України Борис ТАРАСЮК.

“Складається враження, що авторам цих сценаріїв, окрім дестабілізації ситуації в Україні, потрібна «дешева демонстрація» перед засіданням Великої вісімки”, йдеться у заяві. (Як відомо, саміт глав держав «G8» відбудеться в Санкт-Петербурзі з 15 по 17 липня).

“Наша Україна” розцінює подібні кроки як спробу ззовні втрутитися у внутрішньополітичні процеси в Україні.

Фракція «Наша Україна» заявляє, що з метою збереження в Україні законності і демократії та недопущення реалізації сценаріїв, які насаджуються ззовні, вона залишає за собою право адекватних дій у Верховній Раді України.

“Нашоукраїнці” також заявляють, що “попри намагання демократичних політичних сил у Верховній Раді України налагодити взаємодію і забезпечити громадський спокій в державі, т.зв. «антикризова», а насправді – антидемократична більшість, намагається проводити парламентські процедури з грубим порушенням Конституції і Регламенту Верховної Ради України із застосуванням «мордобою».

“Призначення на посади голови ВР і першого заступника голови ВРУ, а також спроба поділити парламентські комітети відбулося за відсутності належним чином сформованої коаліції, а відтак, апріорі є незаконними і поза регламентними”, наголошується у заяві.

“Наша Україна” ще раз звертає увагу, що попередня коаліція може припинити свою діяльність тільки 17 липня ц.р. “Все, що відбувається у сесійній залі, є брутальною наругою над законом і українськими виборцями з боку в тому числі й тих, хто ще вчора називав себе демократами і йшов на вибори з помаранчевими гаслами”, йдеться в заяві.

Фракція «Наша Україна» засуджує і не визнає будь-які позарегламентні дії у Верховній Раді України.