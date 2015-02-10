В Мінську домовилися про режим припинення вогню - ЗМІ
22:42, 10 лютого 2015Політика
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В ході засідання в Мінську учасники контактної групи погодили схему відведення важкого озброєння, домовилися про режим припинення вогню і контроль за його виконанням
REUTERS
Про це повідомляє ТАСС з посиланням на інформоване джерело.
"На переговорах у Мінську погоджена схема відведення важкого озброєння, сторони також домовилися про режим припинення вогню і контроль за його виконанням", - повідомив він.
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Зустріч у Мінську завершилася, її учасники жодних заяв для преси не зробили.
Також, за даними джерела, учасники контактної групи обговорювали державний уcтрій Донбасу і проведення місцевих виборів.
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