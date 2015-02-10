В Мінську домовилися про режим припинення вогню - ЗМІ

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на інформоване джерело.

"На переговорах у Мінську погоджена схема відведення важкого озброєння, сторони також домовилися про режим припинення вогню і контроль за його виконанням", - повідомив він.

Читайте такожУчасники контактної групи не планують робити заяв після зустрічі у Мінську

Зустріч у Мінську завершилася, її учасники жодних заяв для преси не зробили.

Також, за даними джерела, учасники контактної групи обговорювали державний уcтрій Донбасу і проведення місцевих виборів.