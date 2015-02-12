Суд заарештував лідера "батальйонного братства" Фурсу

Про це УНІАН повідомили у прес-служба прокуратури Києва.

Як нагадали в наглядовому відомстві, Фурсу разом з іншими спільниками було затримано 3 лютого за хуліганські дії під час проведення мітингу біля будівлі Адміністрації президента. Під час затримання лідер братства та його поплічники чинили опір працівникам міліції, йдеться в повідомленні.

Наразі Фурсі повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 (організація злочину), ч. 3 ст. 296 КК України (хуліганство).

Досудове розслідування, яке перебуває на контролі прокуратури Печерського району Києва, триває. Наразі слідством встановлюються й інші особи, причетні до цих хуліганських дій, а також можливі замовники цього злочину, підкреслюється в повідомленні.

Читайте такожСБУ затримала офіцера Генштабу і бойовика "ДНР", які організували протест під АПЯк повідомлялося, під час мітингу біля АП 3 лютого Фурса заявив, що до очолюваної ним організації входять представники близько 40 батальйонів, які вимагають ввести воєнний стан і змінити керівництво силового блоку країни. Мітингувальники спробували пройти в будівлю Адміністрації президента.

Особливо детально «штурм» Адміністрації президента висвітлювали російські ЗМІ.

Водночас, за інформацією кореспондента УНІАН, 3 лютого близько 18.00 біля АП перебували не більше 40 представників “батальйонного братства”.

Наступного дня народні депутати - командири батальйонів заявили, що не мають ніякого відношення до "Всеукраїнського батальйонного братства".

Пізніше голова СБУ Валентин Наливайченко заявив про затримання офіцера Генерального штабу Збройних сил та терориста “Донецької народної республіки”, які 3 лютого під будівлею Адміністрації президента організували акцію протесту так званих представників добровольчих батальйонів.

«Нами затримано й арештовано організаторів вчорашніх спроб провокацій в центрі Києва, які відбувалися біля Адміністрації президента»,- сказав Наливайченко.

У травні 2014 року журналісти програми Гроші повідомляли, що В'ячеслав Фурса очолював штаб "Правого Сектора" на Київщині, чого не підтвердили, і не спростували очільники організації.

Мешканці Вишгорода звинувачували Фурсу в "кришуванні" коорупціонерів та кримінальній діяльності в 90-і.

У листопаді 2014 року ним було створено організацію "Всеукраїнське батальйонне братство".